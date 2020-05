Froome fryktar at publikum kan velte Tour-planane

sport

Det store høgdepunktet i sesongen på sykkelkalenderen skulle eigentleg starte 27. juni, men viruspandemien har ført til at det er utsett drygt to månader og skal starta 29. august. Franske styresmakter har forbode store arrangement inntil september, men har sagt at Touren kan avviklast på dei nye datoane dersom dei første etappane blir handterte på rett måte.

Det er Froome i tvil om ein vil klare å gjere. Han mista fjorårets utgåve på grunn av alvorlege skadar han pådrog seg i ein velt, men han er i hardtrening for å jage sin femte sammenlagttriumf.

Spørsmål

– Vi kan gjennomføre rittet sjølv om det ikkje står folk langs heile løypa, og det kan overførast på TV. Vi får ikkje dei same scenene som når vi syklar gjennom ein tunnel av folk, men kanskje er det den versjonen av Touren vi treng i år, seier den 34-årige briten ifølgje nyheitsbyrået PA.

– Eg trur det store spørsmålet blir om arrangøren vil makte å halde folk borte, eller om det vil bli store folkesamlingar der vi skal sykle.

Froome vann Tour de France samanlagt i 2013, 2015, 2016 og 2017. I 2018 vann han Giro d'Italia, medan han hjelpte lagkamerat Geraint Thomas til siger i Touren. I fjor brekte han beina, olbogen og fleire ribbein då han velta stygt under trening. Skadane var så alvorlege at den vidare karrieren hans var i fare, men han rakk så vidt å gjere comeback før koronaviruset stoppa sykkelsesongen.

Rusta

No er Froome i hardtrening for Tour de France.

– Det blir inntil seks timar om dagen på ergometersykkel. Det er ganske kjedeleg til tider, og eg har vore gjennom alle spelelistene mine ti gonger kvar. Men det må til, sa han i eit Instagram Live-intervju.

– Eg er på veg tilbake frå ein alvorleg skade, så mykje av treninga eg har gjort har føregått innandørs. Det har på ein måte førebudd meg på nedstengninga av samfunnet, så mentalt er det kanskje lettare for meg enn det er for mange andre.

