Avgjerd om sesongslutt i belgisk fotball utsett igjen

Det betyr at Genk-spelar Mats Møller Dæhli og dei mange andre nordmennene i belgisk toppserie må vente vidare på beskjed om sesongen deira er over.

Allereie 2. april tilrådde styret i ligaen at serien ikkje skal spelast ferdig. Det er generalforsamlinga som skal gjere det endelege vedtaket, men sterke innvendingar frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har ført til at avgjerda er utsett fleire gonger.

27. april vart det halde ei generalforsamling, men der vart ein samde om å utsetje vedtaket i påvente av klare retningslinjer frå belgiske styresmakter. Det vart kalla inn til ny generalforsamling måndag 4. mai, men ho er no utsett til 15. mai.

Årsaka er at belgiske styresmakter framleis ikkje har vedteke tiltak som ser bort frå at sesongen kan fullførast. Uefa har opna for at nasjonale seriar kan avbrytast på grunn av viruskrisa, men har gjort det klart at det kan gjerast berre om minst eitt av to kriterium blir oppfylte: Anten at tiltaket til styresmaktene mot viruset gjer det umogleg å avvikle fotballkampar eller at økonomiske konsekvensar av å prøve å fullføre sesongen set klubbane eller den vidare eksistensen til heile ligaen i fare.

I Nederland og Frankrike har styresmaktene fatta avgjerder som gjer at det ikkje kan spelast fotballkampar sjølv for tomme tribunar, og seriespelet i desse landa er følgjeleg avslutta.

I Frankrike er Paris Saint-Germain kåra til seriemeister, medan det i Nederland ikkje vart kåra nokon vinnar. I Belgia føreslo Pro League-styret allereie 2. april at Brugge blir utropt til seriemeister, men tidlegast 15. mai kjem beskjeden om det blir slik.

