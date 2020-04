Superstjerne på plass hos supertrenaren: Looking Superb tilbake i Noreg

sport

Looking Superb skal mellom anna trimmast for start i Elitloppet i slutten av mai. Det vil skje i Larvik i tida som kjem.

– Looking Superb skal stå hos meg framover og matchast for dei største løpa i Norden. Det blir spennande. Å ha ein stjernetravar på stallen er sjølvsagt det vi drøymer om. Det er lenge sidan eg har hatt ein hest i dei største løpa. Om Looking Superb held fram framgangen frå Paralympiatravet sist helg, så skal dette bli moro, seier Frode Hamre til Equus.

I det løpet viste Looking Superb storform. Han er høgst truleg ein heit vinnarkandidat i Elitloppet. Der får vinnaren 3 millionar svenske kroner i premie.

Looking Superb har trava inn over 5 millionar kroner på halvtanna år i Frankrike.

Laurdag er det igjen klart for V75-løp på norsk jord etter ein lang pause på grunn av viruspandemien.

Toppar

Hamre har hatt ein sensasjonelt god start på 2020. 73 startar for hestane i stallen har gitt 34 sigrar med Hamre som kusk og ein sigersprosent på smått utrulege 47. Det er ekstremt i travsportssamanheng.

– Det har gått veldig bra. Eg skal ikkje leggje skjul på det, men sigersprosenten kunne vore endå høgare. Eg har prioritert treningsbiten og lèt unggutane på stallen få køyre ein del løp, seier ein smilande Frode Hamre.

Å vinne landschampionatet for kuskar trur han ikkje er mogleg.

– Eg køyrer for få løp til det. Det blir som om ein klubb skal vinne eliteserien i fotball med under halvparten så mange kampar spelte som dei andre laga.

Suveren

Treningsdelen har han vore suveren på dei siste ti åra. 2020 blir inkje unntak. Så langt i år har stallen teke 45 sigrar og køyrt inn 1,34 millionar kroner. Trond Anderssen på andreplass har 12 sigrar og 863.000 innkøyrde. Det er utklassing.

– Statistikken lyg litt. Grunna koronautbrotet og den fem veker lange travpausen i Noreg, sende eg fleire gode løpshestar til Sverige. Totalt har dei trava inn 600.000 kroner som ikkje er registrerte i Noreg, forklarer Hamre.

(©NPK)