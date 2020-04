Stenshagen tilbake til rekruttlandslaget

sport

Stenshagen får selskap av mellom anna NM-vinnaren på sprinten i Konnerud i vinter, Ansgar Evensen. Slik ser dei norske rekrutt- og juniorlandslaga ut kommande sesong:

Rekrutt:

Kvinner: Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Marte Mæhlum Johansen (Østre Toten), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Tiril Liverud Knudsen (Konnerud), Mathilde Myrvold (Vind), Julie Myhre (Byåsen).

Menn: Harald Østberg Amundsen (Asker), Jan Thomas Jenssen (Hommelvik), Mattis Stenshagen (Follebu), Ansgar Evensen (Vind), Håvard Moseby (Kjelsås), Iver Tildheim Andersen (Rustad).

– Vi har både junior- og seniorløparar. Det var vanskeleg å kunne vurdere ut frå resultat, så vi må bruke ein del skjønn, sa hovudtrenar Torstein Drivenes om uttaket.

Junior:

Kvinner: Anna Heggen (Svea), Tuva Lislevand (Oddersjaa), Maria Hartz Melling (Konnerud), Margrethe Bergane (Konnerud), Mari Landro Svingheim (Konnerud), Emma Kirkeberg Mørk (Drammens Ballklubb)

Menn: Nikolai Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauger), Aleksander Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauger), Martin Kirkeberg Mørk (Drammens Ballklubb), Lars Agnar Hjelmeset (Gjelleråsen), Jonas Vika (MjøsSki).

– Vi står framfor ein utfordrande sesong. Vi er litt «off-season» og derfor kanskje litt heldigare stilt enn andre idrettar. No er restriksjonane letta litt på, slik at trenarar kan reise rundt og treffe utøvarar innanfor dei rammene som er sette. I juni kan vi kanskje byrje med samlingar igjen, sa landslagssjef Espen Bjervig om situasjonen for langrennslandslaga i koronakrisa.

