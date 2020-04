Smittevernekspertar meiner det er for tidleg å vedta opning av fotballen

sport

Norges Fotballforbund (NFF) og Norges idrettsforbund (NIF) har lagt stort press på norske styresmakter for å få lov til å starte med organisert trening 10. mai og ordinære fotballkampar 15. juni. NFF og NIF har valt å be om at det først blir opna for organisert fotball på elitenivå.

Som eit ledd i dette arbeidet har organa til idretten utarbeidd ein rettleiar, som har vore til smittefagleg vurdering hos Folkehelseinstituttet (FHI). Politikarar på Stortinget har stilt seg bak NFFs ønske om sesongopning før sommarferien.

– Ikkje over

Smittevernekspertar NTB har snakka med meiner at det no er om å gjere ikkje å fatte forhasta avgjerder og seier det er for tidleg å seie noko om kva som skjer etter 15. juni.

– Koronaepidemien er ikkje over, og vi veit ikkje korleis han utviklar seg. Vi har så vidt byrja å opne opp. Vi må gjere det litt og litt og så må vi sjå korleis det går, seier Svein Høegh Henrichsen, som er seniorrådgivar i Helsedirektoratet, til NTB.

Han meiner det kan vere ein fare for at styresmaktene må snu og stramme til, dersom det viser seg at auka aktivitet i samfunnet fører til auka smittespreiing.

Må bruke mai

Professor Siri Forsmo ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU støttar Høegh Henriksen og seier at ho ville ha brukt mai månad for å sjå om smittetoppen i Noreg er nådd.

– Det høyrest litt tidleg ut, seier Forsmo med tilvising til datoane NFF sjølv har sett for oppstart av trening og kampar.

Ho peikar òg på at sjølv om fotballspelarane sjølv neppe vil vere veldig utsette, kan denne typen idrettsaktivitet føre til auka smitte i samfunnet. Ho er òg skeptisk bruk av ressursar knytt til testing og smittesporing som må setjast i verk når fotballspelarane blir sleppte ut på grasmatta.

– Det vil bli ein omfattande smittesporing dersom ein fotballspelar blir smitta med koronavirus. Og det blir allereie brukt mykje ressursar på dette ute i kommunane, seier ho.

– Forsvarleg

Are Berg ved FHI har gitt råd til NFF og NIF i arbeidet deira med ein rettleiar for tiltak som må setjast i verk for at fotballen igjen kan byrje å rulle. Han seier han som fagperson går god for dei reint smittevernfaglege tiltaka som er foreslått i rettleiaren, mellom anna knytt til hygiene og reglar for karantene.

.- Det er smittevernfagleg forsvarleg det som står der. Men det er mange andre omsyn som må vegast, og vi har ikkje sett det inn i eit større samfunnsmessig perspektiv. Det er andre som skal fatte avgjerder om dette, seier Berg til NTB.

– Ikkje forsøkskaninar

Det er uklart når regjeringa vil fatte avgjerder som påverkar moglegheita til å trene og spele fotballkampar på toppnivå. Kulturminister Abid Raja sa tysdag til TV 2 at idretten må smørje seg med tolmod og vil ikkje at spelarar i Eliteserien skal vere forsøkskaninar.

– Vi driv ikkje forsøk når det gjeld liv og helse. Eg vil veldig gjerne at idretten skal komme i gang, men idretten må òg vere medviten det felles ansvaret vårt, sa Raja.

Aps kultur- og idrettspolitiske talsperson Trond Giske er ein av dei som meiner regjeringa må bidra til å leggje forholda til rette for elitefotballen.

– Vi treng mykje pengar for å hjelpe breiddeidretten. Då må den delen av idretten som kan stå på eigne bein, bli gitt moglegheita til å gjere det, seier Giske til NTB.

(©NPK)