Eliteserien i fotball må vente på svar

Torsdag deltok Raja på pressekonferansen til regjeringa, der han gjentok at det blir halde fast på at det ikkje er lov med kultur- og idrettskonkurransar med over 500 personar samla fram til 1. september.

– Det er lov med arrangement med inn til 50 personar der det ikkje er mindre enn éin meters avstand mellom folk. Vi kan komme med nødvendige avklaringar for idrettar med fysisk kontakt 7. mai utan at det ligg nokre føringar i det, sa Raja under pressekonferansen

Den planlagde fotballoppstarten har skapt stor debatt. Toppane i Norges Fotballforbund innkalla førre veke til pressekonferanse for å fortelje om svært dramatiske utsikter for økonomien både i topp- og breiddefotballen.

Ingen prøvekanin

På spørsmål frå NTB fekk Raja spørsmål om kor lenge det er økonomisk at fotballen må halde aktiviteten sin på eit minimumsnivå.

– Då vi stengde Noreg 12. mars førte det til at fleire sektorar har lide store tap. Det viktigaste for oss er dei 11.000 lokale lag rundt omkring. Vi har laga ei kompensasjonsordning, men dette er ikkje ei kompensasjonsordning for omsetningstap. Det vil heller ikkje bli kompensasjon for sponsorinntekter. Vi jobbar målretta for opne opp, og det kan komme ytterlegare avklaringar 7. mai, sa Raja.

Raja kunne ikkje love at fotballen kunne bli ein «prøvekanin» i prosessen med å opne opp samfunnet.

– Eg har høyrt at fotballen kan vere ein prøvekanin, men vi i regjeringa driv ikkje med prøvekaninar. Vi følgjer råda vi får frå helsestyresmaktene, og då er det ingen farbar veg å drive med prøvekaninar. Vi opnar opp samfunnet gradvis og målretta og gjer dette slik at vi har kontroll på smittespreiinga. Det håper eg idretten har forståing for, sa Raja.

Oppmoding

Elitefotballdirektør Lise Klaveness seier til NTB at Norges Fotballforbund framleis har tru på ei opning for full trening frå 10. mai og fotballkampar frå 15. juni.

– Vi håper vår oppmoding får gjennomslag neste veke, seier Klaveness.

Klaveness seier at det er god kontakt mellom Norges Fotballforbund (NFF), Norges idrettsforbund (NIF) og helsestyresmaktene.

– Ja, saman med NIF har vi ein veldig god dialog med helsestyresmaktene rundt smittevernfagleg forsvarlege rammer for trening og kampar i toppfotballen. Vi opplever at planane har vorte teke godt imot, sjølv om ingen løfte er gitt. Fotballen ønskjer å gå føre i arbeidet med å få til ein gradvis og kontrollert gjenopning av idretten. Vi har lagt fram planar som er smittevernfagleg forsvarleg. Vi ønskjer ikkje å bidra til eksperimentering med liv og helse, men gå føre for å sikre – på ein trygg måte – at vi har ein fotballkvardag å komme tilbake til etter krisa, seier Klaveness til NTB.

