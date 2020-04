sport

21-åringen kjem billeg til «Vepsane» sidan han er på utgåande kontrakt med Le Havre i heimlandet. Han er speleklar for Watford frå 1. juli, opplyser klubben på nettstaden sin.

Gueye er ein defensiv midtbanespelar som spelte fast for Le Havres førstelag på nivå to i fransk fotball i sesongen som nyleg vart stansa av koronaviruset. Han har òg U-kampar for Frankrike.

(©NPK)