TV 2 har sikra seg rettane til Meisterligaen frå 2021

Onsdag vart det klart at kanalen tek over dei gjæve fotballrettane Nent Group har hatt i ei årrekkje.

I påska opplyste Nent Group at dei var ute av kampen om å ei forlenging av rettane mediekonsernet har hatt sidan 1992. Prisen vart for høg for Viasat-eigaren, som nyleg kjøpte Premier League-fotballen for seks sesongar frå 2022.

Nent Group sit framleis på rettane til Meisterligaen ut neste sesong, medan TV 2 sender Premier League til sommaren 2022.

Dermed blir det altså eit skifte i rettar mellom dei to rettshavarane.

Dei siste to sesongane har Nent Group rett nok delt meisterligarettane med TV 2. Klart er det òg at Viasat-kanalane tek over Europaligaen, som TV 2 har hatt til no, frå 2021.

