Pardew ferdig som trenar i ADO Den Haag

Pardew og klubben vart samde om at han gir seg, skriv laget på nettstaden sin. Nyheita kjem berre fire dagar etter at den nederlandske æresdivisjonen vart avslutta utan at det vart kåra nokon seriemeister eller at nokon lag rykte opp eller ned.

ADO Den Haag var nest sist på tabellen og låg dermed an til nedrykksomspel, men plassen til laget blir ikkje trua som følgje av avgjerdene frå det nederlandske forbundet.

Etter at Pardew overtok laget på julaftan i 2019 vart det berre éin siger i ligaen. Det skjedde i den første kampen mot Waalwijk. Derifrå og ut gjekk det berre éin veg for Pardew og assistenten hans Chris Powell.

Pardew har brei erfaring frå engelsk toppfotball både som spelar og trenar. Sist var han manager i West Bromwich, der han måtte gå då klubben var på veg ned frå Premier League våren 2018.

