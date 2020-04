Dobbelt verdsmeister Warholm: Trening er den beste terapien eg kan få

sport

Sommarkledd i lys og blåstripa t-skjorte, grå shorts og kvite sko kom den doble hekkeverdsmeisteren slentrande mot oss på Bislett i eit like sommarkledd Oslo sist veke. Der vart nyvinninga Impossible Games presentert.

Warholm stiller opp gratis i Bislett Alliansens stemne 11. juni, og han vil donere bort eventuelle prispengar etter at han har prøvd seg på den uvanlege distansen 300 meter hekk i det som blir ein like uvanlege konkurransekveld utan publikum og med strenge reglar for å unngå smitte.

Uansett var han som alltid blid og imøtekommande. Han gledde seg til å snakke med folk.

– Hei! Korleis går det? rakk han å spørje før vi rakk å spørje om akkurat det same.

Sunnmøringen verka like roleg og balansert som alltid, sjølv om det er spesielle tider vi lever i. Som vanleg var han spørjande og nysgjerrig på omgivnadene sine. Han innrømde glatt at han for første gong i livet har kjent på ei form for selskapssjuke.

Toppidrettslivet kan vere einsamt, og det blir ikkje mindre einsamt når viruset herjar.

Trøyst

24-åringen har vore taus sidan koronaepidemien ramma verda. Han seier at han ikkje har lyst til å verke nokon smittevernsekspert, men litt om livet som idrettsutøvar går det fint å snakke om. Warholm ser ikkje bort frå at han mistar eit år som utøvar.

– Det er mykje som kjem til å gå vekk, som det ikkje blir noko av. Vi står alle i det. Ein ting er at det er spesielt å vere idrettsutøvar, men det er sikker spesielt å vere fotograf og sportsjournalist òg. Uansett yrke er du ramma på eit eller anna vis, og vi sit i same båt. Det er ei fin trøyst. Symbolikken i det er nydeleg, og det er derfor at Impossible Games må gjerast på dugnad. Det er ikkje naudsynt, men det er ein måte å samle folk på igjen, sjølv om det må skje framfor TV-skjermen.

Warholm seier at dette er ein måte å seie takk på til alt det fantastiske han har fått oppleve på Bislett i dei siste åra. Han seier at stemnet og ideen til Bislett-sjef Steinar Hoen blir gjennomført på ein framifrå måte.

– Eg synest det er fint å ha noko å sjå fram mot og noko å trene mot. Eg gler meg veldig til at dette skal gjennomførast, og slik eg har forstått er det òg viktig for at Bislett Games i det heile skal overleve. Det er mange positive sider ved å arrangere på denne måten.

Han kallar det òg ei investering for framtida. Dette blir eit skritt til sida til han forhåpentlegvis kan delta på Bislett på normalt vis igjen.

– Eg får heller overleve det som forhåpentlegvis blir berre eitt år der eg spring åleine. Eg får innbille meg at det er publikum på tribunen og så får eg håpe at eg står på startstrek neste år og kan springe 400 meter hekk framfor fulle tribunar. Det er òg ei moglegheit. Alt som skjer er ei moglegheit. Eg ville aller helst vore dette forutan, men opnar det seg ei moglegheit må vi ta ho og kanskje få noko igjen for det seinare.

Elskar å trene

Når uvissa er stor, blir mykje sett på prøve. Då blir evna utfordra til å tenkje annleis. Er det like enkelt å stå opp om morgonen å gå på trening som elles?

– Det var ein periode der motivasjonen var på plass, men ikkje treningsfasilitetane. No er treningsfasilitetane på plass, og eg er sveltefora. Akkurat no går det veldig fint, men det er likevel eit interessant spørsmål fordi eg elskar å trene, og eg elskar den kjensla som trening gir meg.

Warholm understrekar samtidig at han elskar endå meir å delta i konkurransar og måle styrke.

– Men heldigvis er eg glad i det arbeidet som eg legg ned, og førebels finn eg trøyst i at trening er den beste terapien eg kan få.

– Du klarer deg sjølv? Det er ingen idrettspsykologar inne i bildet?

– Leif (trenar Leif Olav Alnes) er psykologen min, og eg går stadig til behandling der. Førebels har han vore veldig flink til å hjelpe meg å halde motivasjonen oppe. Eg kjenner ingen som er så iskald og flink til å handtere situasjonar som er litt utanom det vanlege.

Det er godt mogleg at Warholm er inne på noko. Samarbeidet dei imellom har gitt resultat så det held.

– Det er òg grunnen til at vi sit med to gullmedaljar i dei to siste verdsmeisterskapane. Det er fordi han, og også eg, har vorte flinke til å handtere situasjonar som er vanskeleg. Det er ikkje slik at vår veg ikkje har vore tung til tider, vi har òg måtta ta tak. Dette er forhåpentleg berre endå ein sjanse til å bevise kven vi er.

– Korleis trur du sesongen blir?

– Akkurat no er eg innstilt på at Impossible Games blir det einaste eg får. Så kan det vere at vi får nokre konkurransar på hausten, men slik det er no handlar det meir om å utnytte dei moglegheitene som er bankers. Vi må ta det som det kjem, og det er vi eigentleg veldig flinke til.

