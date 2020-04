Viruskrisa kan gi fleire norske verdscuprenn

sport

Det er den svenske langrennsprofilen Niklas Jonsson som kjem med spådommen i eit intervju med nyheitsbyrået TT. Han sit i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Mykje tyder på verdscupsesongen Therese Johaug og resten av verdseliten no har retta fokuset mot, kjem til å innehalde færre konkurransar enn normalt. Det heng mellom anna saman med uvissa rundt kva reiseråd som kjem til å gjelde når skisesongen blir innleidd.

Nett no kan ingen svare på om det blir mogleg å røre seg fritt mellom land kommande vinter.

– Men ser ein bort frå det, så er den største faren føre neste sesong at mange arrangørar faktisk ikkje har råd eller moglegheit til å arrangere konkurransar sidan det er vanskeleg å få sponsorar, seier Niklas Jonsson.

Reservestader

Den svenske langrennsprofilen seier at den største utfordringa derfor truleg blir å snikre saman eit rennprogram.

Det er òg eit faktum at mange verdscuparrangørar utanfor Norden allereie før viruskrisa hadde problem med å få dei økonomiske endane til å møtast. Lyttarar blir det ikkje no.

Det kan resultere i at ein kommande sesong anten må ta bort enkelte verdscuphelgar eller flytte dei til land som har moglegheit til å ta på seg eit utvida arrangøransvar. Det kan resultere i fleire renn i både Noreg, Sverige og Finland.

– I det korte perspektivet kan det bli det, seier Jonsson i TT-intervjuet – og utdjupar:

– Ei løysing er å ha reservestader for dei konkurransane som ikkje kan gjennomførast, og då er det kanskje ikkje så enkelt for dei landa som skal arrangere å finne ein annan arrangør i landet. Då handlar det om kva land som kan ta på seg arrangementa. Då finst det ein fare for at det blir meir konsentrasjon rundt nordiske land.

Vil ha færre renn

Den tidlegare svenske langrennsløparen peikar samtidig på at viruskrisa kan vere det som gir høve til å gjennomføre dei ofte framførte tankane om å slanke verdscupkalenderen.

Jonsson peikar på at talet på renn har eksplodert sidan han sjølv var aktiv på 1990-talet.

– Dersom ein har færre renn, ville det kanskje innebere at fleire løparar deltek i ein større del av verdscuprenna. Dei siste åra har ein sett at ikkje alle satsar på verdscupen samanlagt, for i staden å kunne prestere verkeleg bra i nokre utvalde helgar eller i meisterskap, seier svensken.

Han ser for seg færre verdscuphelgar, men fleire renn på kvar stad. På den måten får ein òg ned talet på reiser, noko som gir positivt utslag på klimaet.

Han varslar samtidig òg at dersom ein ser bort frå den kommande sesongen, er det dei nordiske landa som må gi avkall på nokon av arrangementa sine. Viss ikkje blir dei små landa marginaliserte og langrennssporten altfor sentrert rundt Norden.

