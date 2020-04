NFF ber om treningsstart 10. mai

sport

Måndag bad Norges idrettsforbund (NIF) om å få komme i gang med treningar i toppfotballen 4. mai, med sikte på sesongstart for toppfotballen 15. juni. No har NFF justert det første tidspunktet til 10. mai.

– Dette var for å gi styresmaktene litt meir tid til å behandle NIFs førespurnad, seier Lise Klaveness, som er NFFs direktør for toppfotball og landslag, til NTB.

Klaveness seier at NFF vurderer at klubbane treng fire veker med trening før kampar kan spelast.

– Det er starten av mai som er poenget, seier ho.

Ønsket om sesongstart 15. juni står fast, og då er føresetnaden at kampane går utan publikum på tribuna eller med mindre enn 500 menneske totalt til stades.

Rettleiarar

NFF og NIF har i lengre tid jobba saman for å finne måtar det igjen kan spelast toppfotball på som samtidig møter alle krava til smittevern. I tett dialog med FHI er det utarbeidd rettleiarar som beskriv tiltak for å hindre koronasmitte på og utanfor fotballbanen.

– Det handlar om å hindre smitte inn og ut av ei så lukka gruppe vi kan få til, og sjølvsagt auka hygieneberedskap internt i gruppa, seier Klaveness, som legg til at tilbakemeldingane frå FHI har vore gode med tilvising til at aktivitet innanfor dei foreslåtte rammene vil vere smittefagleg forsvarleg.

Ei rekke land sine fotballforbundet jobbar hardt for å overtyde styresmaktene i landa sine om at det snart er forsvarleg å starte opp fotballen etter at koronasmitten i midten av mars sette ein stoppar for kampar og trening.

– Nokre veker fram

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa torsdag til NTB at fotball for tomme tribunar er ei reell moglegheit i løpet av ikkje altfor lang tid, men presiserte dette:

– Eg trur vi må nokre veker fram før vi kan få sikkerheit rundt desse løysingane, men eg er veldig glad for at det er ei stor grad av kreativitet og innovasjon i idretten, slik det òg er i kulturlivet, som gjer at det er mogleg å få ei gradvis gjenopning av aktivitetar, sa han.

Regjeringa skal torsdag denne veka truleg kunngjere nye oppmjukande tiltak for ulike samfunnsområde. Det er uklart om det kjem noko avgjerd som omhandlar fotballen og annan idrett.

Tysdag viste Jyllands-Posten til ei undersøking gjort ved Aarhus Universitet som antydar at smitterisikoen for fotballspelarar er svært låg.

(©NPK)