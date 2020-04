Japans OL-sjef sår tvil om leikane neste år

sport

I eit intervju med avisa Nikkan Sports seier Mori at det ikkje går an å flytte sommar-OL ytterlegare eitt år.

OL har aldri tidlegare vore avlyst, med unntak av under første og andre verdskrigen. Mori samanliknar kampen mot koronaviruset som «å slåst mot ein usynleg fiende».

– Viss viruset er overvunne neste sommar skal vi kunne arrangere fredelege leikar. Menneskja reknar med det, seier Mori.

For ein månad sidan vart det bestemte å flytte OL i Tokyo eitt år fram i tid, med planlagt opning 23. juli 2021. Den siste månaden har fleire idrettstoppar i Japan uttrykt tvil om at det vil vere mogleg.

Administrerande direktør for Tokyo-OL Yoshiro Muto er blant dei som har sådd tvil om leikane kan gjennomførast neste år. Nyleg sa han at ingen veit om det er mogleg å få kontroll på koronaviruset neste år.

Også leiaren for Japans legeforeining, Yoshitake Yokokura, seier at leikane kan bli vanskeleg å gjennomføre viss det ikkje finst ein vaksine mot covid-19.

– Eg seier ikkje at Japan ikkje burde vere vertar for OL, men at det vil bli vanskeleg å gjennomføre, sa Ykokura på ein pressekonferanse.

(©NPK)