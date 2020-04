Fotballsesongen i Frankrike blir ikkje spelt ferdig

sport

Statsminister Édouard Philippe orienterte tysdag ettermiddag den franske nasjonalforsamlinga om kommande tiltak for å halde kontrollen over koronasmitten i Frankrike.

Philippe slo fast at det for alle lagidrettar ikkje er mogleg å fullføre sesongen, og viste særleg til dei to øvste fotballigaene og rugbyligaen Top 14. Dette kan få konsekvensar for Paris Saint-Germain og Lyon i Champions League, ei turnering Uefa tidlegare har ønskt ferdigspelt i august.

Ifølgje Philippe er det framleis heilt uvisst når det igjen kan spelast fotball i Frankrike, og det er heller ingen planar om å tillate organisert trening for kontaktidrettar.

Store økonomiske tap

Han opnar likevel for praktisering av individuelle idrettar.

– På gode dagar vil det vere mogleg å praktisere individuelle idrettar utandørs under føresetnad av at reglane for mellom anna sosial distansering blir overhaldne, sa statsministeren.

Leiinga i den franske ligaen har heile tida halde fast ved at han håper å fullføre inneverande sesong med kampar for tomme tribuner. No synest alt håp å vere ute for den løysinga.

Ti rundar står att å spele i fransk Ligue 1. Serieleiar PSG har 12 poengs luke til Marseille på toppen av tabellen. Korleis nedrykk og tildeling av europacupplassar vil bli løyst, er ikkje klart.

Det er anslått at klubbane i fransk fotball vil tape meir enn 100 millionar euro, tilsvarande rundt 1,1 milliardar norske kroner, i TV-inntekter på at sesongen blir avblåsen. I tillegg kjem tapte billett- og sponsorpengar.

Klubbane i fransk fotball hadde håpt å ta opp att treningane neste månad.

Uvisse rundt Tour de France

Det er framleis uvisst om Tour de France kan gjennomførast. Rittet vart tidlegare i april utsett til i slutten av august, men berre smittesituasjonen kan avgjere om sykkelklassikaren kan gå av stabelen.

I forklaringa på tysdag sa samtidig statsminister Philippe at det ikkje vil bli opna for å gjennomføre arrangement som omfattar meir enn 5.000 menneske før tidlegast i september. Det er nærliggjande å tenkje seg at det vil gjere gjennomføringa av Touren vrien.

Det franske samfunnet er nett no stengd ned. Tiltaka vil tidlegast bli lempa på 11. mai. Meir enn 23.000 dødsfall i landet er så langt sett i samband med koronaviruset.

