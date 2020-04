CHL planlegg oppstart i oktober

sport

I utgangspunktet skulle første kampdato i europacupen vore 3. september. Koronapandemien fører likevel til uvisse for det meste av idrett i Europa.

– Champions Hockey League er ei turnering med 13 nasjonar involverte, og det betyr at vi er avhengige av avgjerder og retningslinjer frå 13 ulike regjeringar. Laga må kunne reise, og målet vårt er at kampane skal spelast med tilskodarar i arenaene. På bakgrunn av det, og som følgje av uvissa rundt om på kontinentet, har vi bestemt oss for å vere proaktive og ikkje risikere å måtte ta hasteavgjerder tett opp mot startdatoen, seier CHL-president Peter Zahner.

Alle dei 32 laga til neste sesongs CHL er klare. Frå Noreg skal Stavanger Oilers delta.

