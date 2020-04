Zlatan snakka ut om Malmö, held døra open for spel i Allsvenskan

sport

Den 38-årige superstjerna snakka for første gong om vandaliseringa til Malmö-supporterane av statuen hans etter at han gjekk inn på eigarsida i rivalen Hammarby.

– Det er på barnehagenivå, sa han om hærverket mot statuen, som til sist vart saga ned.

– Det er folk som vil ha merksemd. Eg vart ikkje lei meg, men eg synest det er synd. Men sjølv om han ikkje er der lenger, betyr ikkje det at historia mi er riven ned. Ho er der for evig, sa Ibrahimovic, som sa at han ikkje hadde sett for seg dei sterke reaksjonane då han involverte seg i stockholmsklubben Hammarby.

– Eg har vore for snill i forholdet mitt til Malmö. Eg var ikkje ønskt der, og dei snytte meg med den første kontrakten min, men likevel hjelpte eg klubben, og eg har gitt dei over 100 millionar. Dei burde vore takksame, sa han.

– Men i dagens situasjon med korona er det helse vi snakkar om. Statuen har inga tyding i den samanhengen. Eg veit kva eg har bidrege med og kva eg har gjort.

Zlatan-kamera

Dplay sende ikkje berre direkte frå treninga på fredag med kommentatorar, men gav sjåarane moglegheit til å velje eit eige «Zlatan-kamera» som berre følgde superstjerna.

– Vi de sjå meg gjere magi? Følg meg i aksjon med Hammarby fredag, tvitra Zlatan før treninga.

Han trylla ikkje, men han skåra det første målet då laget hans vann den første av to halvtimelange internkampar 2–0. I den andre vart det 1–1.

– Forma er litt opp og ned. Det går i bølgjer, men eg er takksam for at eg får trene med gutane medan alt står stille i resten av Europa. Det blir høgt tempo på kunstgraset, og spelarane er unge og svoltne. Dei får fart på meg, og forhåpentleg kan eg gi dei noko, sa han.

Svenske styresmakter har nedlagt forbod mot treningskampar som følgje av viruspandemien, og Hammarby har fått kritikk for å omgå dette ved å trene med samarbeidsklubben Frej, dele troppen i tre og arrangere internkampar på full bane.

Tja til Allsvenskan, nei til landslaget

Ibrahimovic har kontrakt med Milan til sommaren, men er heime i Sverige medan Italia er nedstengt. Han fekk spørsmål om han ser for seg spel i Allsvenskan.

– Eg har kontrakt med Milan og respekterer han, men eg har sagt at eg vil spele så lenge eg kan. Eg har alltid sagt at eg skal spele i Allsvenskan igjen, men eg har sagt så mykje. Vi får sjå, svarte han.

– Alt er ope (når det gjeld framtidig klubbspel). Eg er ein person som vil prestere og bidra med noko.

For landslaget er døra stengd, sjølv om Zlatan tidlegare har ymta om eit mogleg comeback i gult og blått.

– Det var berre for å tulle litt med media og gjere Janne (Andersson) litt stressa. Det var aldri aktuelt. Den dagen eg slutta på landslaget, slutta eg. Eg hadde det berre litt «kul» og leika litt med situasjonen, sa han.

(©NPK)