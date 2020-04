Tysk cupfinale i fotball utsett

sport

All fotball i Tyskland er stoppa på grunn av viruspandemien, og det er nett no ingen planlagt dato for verken semifinalar eller finale. Den tyske ligaen er i ferd med å planleggje gjenopptaking av seriespelet.

Målet til fotballforbundet er framleis å spele cupen ferdig innan 30. juni.

– Som glansfullt høgdepunkt på sesongen lever cupfinalen av stemninga på stadion og i Berlins gater, og derfor er det beklageleg at årets finale nok må avviklast utan publikum, seier Tysklands fotballpresident Fritz Keller til nettstaden til forbundet.

– I fall styresmaktene gir oss høve til å avvikle kampen, vil vi sørgje for at det blir ein god «stovefinale». Han vil bli TV-sendt på kostnadsfri kanal.

Styret bestemde òg at det skal innkallast til eit ekstraordinært forbundsting i næraste framtid, der ein skal bestemme vilkår relatert til virussituasjonen. Forbundet er ansvarleg for avvikling av cupturneringane, Bundesliga kvinner og 3. divisjon for menn, som ein alle håper å fullføre.

(©NPK)