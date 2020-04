Solskjær og United håper på treningsstart i mai, men har plan B og C

sport

Det seier Solskjær-assistent Kieran McKenna i eit intervju med nettsidene til klubben.

– Nett no jobbar vi, bank i bordet, mot at nedstenginga blir letta på etter den neste tidsfristen, og at vi kan returnere til ei eller anna form for trening, seier han.

– Vi jobbar med det som tidsplan akkurat no, men dersom ting må utsetjast igjen, har vi både ein plan B og ein plan C liggjande, held McKenna fram.

Dei resterande kampane i Premier League-sesongen er inntil vidare utsette på ubestemt tid. Før den ufrivillige pausen hadde Ole Gunnar Solskjærs United-mannskap spelt 11 kampar på rad utan tap.

Ny avgjerd i mai

Britiske styresmakter har vedteke at nedstenginga av landet i denne omgangen blir gjerd fram til 7. mai. I forkant av den datoen gjer dei ei ny vurdering. Fotballmiljøet håper restriksjonane då blir letta på.

Dersom ikkje fotballen snart får grønt lys til å ta opp att kampaktiviteten, er Solskjær-assistent McKenna klar på at det er viktigare å fullføre ligaen enn dei resterande rundane av FA-cupen.

– Eg trur alle er klar over at ligaen må få prioritet med tanke på at tida ein har til rådvelde er avgrensa. Dette har allereie vore diskutert, seier han.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) jobbar òg kontinuerleg med å sjå på moglegheiter for å fullføre meisterligaen og europaligaen.

Skryt av Solskjær

Solskjær-assistent McKenna er overtydd om at spelarane i klubben klarer å halde oppe god fysisk form i koronapausen. Derfor ser han ikkje for seg at det er behov for noka veldig lang oppkøyring før kampar igjen kan spelast.

– Nett no jobbar vi ut frå at vi får eit kort vindauge med trening, kanskje tre veker eller der omkring, før vi startar opp igjen, seier han.

Då kan United ha viktige brikker som Marcus Rashford og Paul Pogba tilbake frå lange skadeavbrekk. Det vil i så fall vere noko nær første gong denne sesongen at manager Solskjær har ein fulltalig spelartropp å velje spelarar frå.

McKenna gir nordmannen ros for måten han har løyst ein sesong med skadar på viktige brikker på.

– Resten av troppen og Ole fortener ros for korleis ting er handterte, og for å ha klart å halde gruppa samla, seier han.

Manchester United ligg på femteplass i Premier League når ni serierundar står att å spele. Opp til Chelsea på plassen føre skil det tre poeng.

