Fifa forskoterer pengar til medlemsforbunda

500.000 dollar svarer til 5,35 millionar kroner.

Kvart av dei nasjonale fotballforbunda får 6 millionar dollar frå Fifa gjennom ein fireårssyklus. Neste avdrag skulle komme i juli, men vil i staden bli betalt ut gjennom dei næraste dagane. Dette blir gjort for å kompensere for inntektsbortfall under viruspandemien.

Fifa lempar òg på nokre av kriteria som normalt må oppfyllast for å få utbetalt tilskota og betaler dermed òg uteståande avdrag frå i fjor.

Fifa har tidlegare offentleggjort at ein jobbar med å lage ein krisepakke for økonomisk støtte til medlemmer av fotballfamilien som slit på grunn av koronaviruset.

– Det er plikta vår å vere der med støtte til dei som har akutte behov, seier Fifa-president Gianni Infantino.

(©NPK)