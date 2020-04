Dansk superliga siktar mot oppstart 24. mai

sport

Dei 14 superligaklubbane var alle representerte under møtet i Divisjonsforeningen, og dei diskuterte ulike alternativ for fullføring av sesongen. Som venta droppa dei det mest optimistiske alternativet med ein serierunde allereie 17. mai, men gjekk inn for oppstart 24. eller 31. mai.

I begge tilfelle vil ein etter planen tjuvstarte med hengekampen mellom AGF og Randers nokre dagar tidlegare, skriv Ekstra Bladet.

Planane avheng av at danske helsestyresmakter vender tommelen opp for planen og at politikarane lempar på tiltaka mot viruspandemien. Som retningslinjene er i dag, er det ikkje mogleg å spele fotball, men styresmaktene har varsla oppmjuking i tida som kjem.

No blir det jobba med å lage protokollar for gjennomføring av trening og kampar slik at smittevernreglane blir haldne.

Midtjylland leidde superligaen 12 poeng føre Ståle Solbakkens FC København då sesongen vart avbroten i mars.

(©NPK)