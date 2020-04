Uefa-møte kan gi nye svar om ligastartar

sport

Fotballen i Europa har stått stille sidan i byrjinga av mars som følgje av koronapandemien. Samtidig blir det jobba på spreng i dei fleste land med å leggje ein strategi for å få fullført inneverande sesong.

Også i Uefa-systemet er det høg aktivitet. Målet er å få på bordet ein plan for korleis kampaktiviteten i klubbfotballen skal takast opp att.

Tysdag heldt representantar for dei 55 medlemslanda i det europeiske forbundet videomøte for å diskutere ulike spørsmål og framgangsmåtar i tida som kjem. Torsdag skal Uefa-styret møtast på same vis.

I etterkant er det venta nye avklaringar rundt både ligafotballen og kva konsekvensar viruset får for den landslagsaktiviteten som er planlagt seinare i 2020.

