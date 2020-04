Minister antydar gratiskampar frå Premier League

sport

Det er Sky Sports og BT som har rettane til å sende Premier League-fotballen i England. Kampane kan bli tilgjengelege òg for dei som ikkje har tilgang til betalingspakkane til kanalen.

Tematikken rundt korleis kampar som blir spelte for tomme tribunar skal leggjast til rette for TV-sjåarane, skal onsdag ha vore oppe i komiteen som har ansvar for mellom anna medium og idrett i det britiske underhuset.

– Eg har sagt til Premier League at det ikkje vil sende det beste signalet dersom dei er blant dei første idrettsarrangementa som blir tekne opp att bak lukka dører, og at folk flest i det store og heile ikkje får tilgang til kampane, sa idrettsminister Oliver Dowden til komitémedlemmene, ifølgje det franske nyheitsbyrået AFP.

Statsråden skal samtidig ha vore avvisande til å spekulere i kven som eventuelt skal kringkaste kampane.

Dowden skal ifølgje BBC ha anerkjent at fotballklubbane er avhengige av inntektene som kjem frå TV-rettane, men meiner det finst løysingar som opnar for å verne inntektene og samtidig gi fleire tilgang til å sjå kampar.

Det blir jobba med å leggje ein plan for korleis fotballen i England skal takast opp att. Omsynet til restriksjonane rundt sosial distansering er blant det som må løysast.

Idrettsminister Dowden skal onsdag ha opplyst at det går føre seg «produktive samtalar» med involverte partar.

