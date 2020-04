Helsedirektøren positiv til elitefotball for tomme tribunar

sport

– Kampar for tomme tribunar er ei moglegheit, naturlegvis, for ute på ein fotballbane er det berre 22 spelarar, og det går an å lage rammer rundt desse som kan vere ganske gode og trygge. Det kan ein nok ikkje gjere for breiddefotballen på same måte, sa Guldvog til NTB etter pressekonferansen på torsdag.

– Her leitar fotballforbundet og idrettsforbundet etter løysingar som gjer at vi forhåpentlegvis kan få mykje spennande idrettsaktivitetar utan at vi får eit veldig negativt overslag på smittesituasjonen.

Guldvog var onsdag i møte med representantar frå idrettsforbundet og fotballforbundet, der Folkehelseinstituttet òg var representert. Han sette pris på det han fekk høyre der, men lovar ikkje at planane som vart skisserte vil få tommelen opp med det aller første.

– Eg trur vi må nokre veker fram før vi kan få sikkerheit rundt desse løysingane, men eg er veldig glad for at det er stor grad av kreativitet og innovasjon i idretten, som gjer at det er mogleg å få ei gradvis gjenopning av aktivitetar, sa han.

(©NPK)