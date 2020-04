Frivillighet Norge om Rajas krisepakke: – Ordninga må forbetrast

sport

Onsdag vart det klart at Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått i alt 2.324 søknader frå idretten og frivillige om kompensasjon for bortfall av inntekter i mars og april. Samtidig vart det søkt for «berre» 371 av dei 700 millionane Kulturdepartementet hadde sett av til støttetiltaket.

I kriteria for krisepakken vart det opna for å søkje om refusjon av tapte billettinntekter, deltakaravgifter og eventuelle meirutgifter knytt til ulike arrangement. Det leidde til kritikk om at ordninga ikkje femna breitt nok.

Onsdag stadfesta kulturminister Abid Raja overfor NTB at det no vil bli gjort ei justering. Det er heilt nødvendig, ifølgje generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

– Ordninga må forbetrast, og det er bra at kulturminister Abid Raja no varslar endringar i kriteria, seier han til NTB.

Ikkje overraska

Til liks med idrettspresident Berit Kjøll er ikkje generalsekretæren overraska over at mange fall utanfor kriteria for søknadsrunden som vart avslutta tysdag.

– Vi foreslo fleire endringar til ordninga før ho kom på plass, så det bør ikkje vere ei overrasking at mange frivillige organisasjonar ikkje har kunna søkje, seier Slotterøy Johnsen.

Han seier vidare at mange organisasjonar den siste tida har fått meir å gjere, men mindre moglegheit til å skaffe seg inntekter.

– Ein basar, ein loppemarknad eller vaffelsal i april kan betale for besøksvenner, utstyrsstøtte til barn og unge eller kulturundervisning for heile året, seier generalsekretæren og åtvarar mot at viktige tilbod i lokalsamfunna kan bli dyrare, eller heilt borte.

Kulturministeren er innstilt på å kompensere breiare enn det som så langt er gjort.

– Eg sa allereie då krisepakken vart lansert at eg var open for justeringar om vi fann at kriteria ikkje trefte godt nok, og vi ser no at vi må gjere slike justeringar, sa Raja til NTB onsdag.

