Dansk kulturminister: – Må unngå at arrangement blir ein supersmittar

sport

Ho seier at idretten ikkje må få rykte på seg som ein storsmittar, og at ein derfor må vere forsiktig med å opne for idrettsarrangement der mange er samla.

Temaet var eitt av fleire då EUs idrettsministrar var samla i eit videomøte tidlegare denne veka.

– Viss idretten blir kjend som eit område der det skjer utstrekt smitte, vil dette kunne avgrense folks iver etter idrettsarrangement på lengre sikt, meiner Mogensen.

Kulturministeren meiner at idretten ikkje fortener å få eit slikt stempel på seg.

– Folk lengtar etter idretten, men det må ikkje bli ei dårleg oppleving. Viss vi opnar opp for ei stor hending på eit fotballstadion, og dette blir kjent som ei stor kjelde til smitte, så kan det hendet at ein tenkjer seg om neste gong ein har moglegheita til å dra på stadion, seier ho.

I Danmark har koronaepidemien gjort at det er forbode for meir enn ti personar og samlast samtidig. Denne grensa er venta å bli heva til maksimalt 500 innan utgangen av august.

(©NPK)