Dansk fotballpresident usikker på om det blir EM-kampar i Parken

sport

Parken skulle vere ein av 12 arenaer i like mange land i feiringa i sommar av 60-årsjubileet til turneringa, men utsetjinga til 2021 på grunn av viruspandemien har ført til problem.

– Eg er framleis bekymra for om vi greier å avvikle kampane i København. Akkurat no vurderer eg moglegheita for at vi kjem i mål til 50-50, seier Møller til DR Sporten.

Det seier han ei veke før Uefas frist for bindande tilsegn frå dei 12 arrangørbyane.

– Alle partar er imøtekommande og positive, og ting går riktig veg, men det er framleis nokre vesentlege problem som må løysast før vi kan seie ja til at kampane blir spelte i København.

Danmark er kvalifisert for EM og skal etter planen spele alle gruppekampane sine i eigen arena. Også ein åttedelsfinale er lagt til Parken.

I byrjinga av april gav DBU eit uforpliktande ja til framleis å vere blant EM-arrangørane, men sidan har ein støytt på utfordringar.

