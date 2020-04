«Umogleg» Bislett Games blir arrangert utan publikum 11. juni

sport

Det opplyste stemnesjef Steinar Hoen då han møtte pressa saman med representantar for Oslo kommune og smittevernoverlegen i hovudstaden torsdag.

Stemnet skal sendast direkte av NRK, og det vil bli teke omsyn til dei gjeldande smittevernreglane. Dermed skal alle utøvarar halde minst to meters avstand til kvarandre heile tida.

Dette betyr mellom anna at løpsøvingar vil føregå med minst to tomme banar mellom kvar løpar.

– Dette er Impossible Games. Dette var umogleg, men vi gjorde det likevel, sa stemnedirektør Hoen.

– Sidan arrangementet må gå for tomme tribunar, vil publikum følgje med heime i stovene i dei tusen heimar. NRK vil vise leikane direkte, og vi håper å skape stemning heime hos folk, heldt han fram.

Sosial distansering

Konkurransane blir samtidig heilt annleis enn det folket er vande til. For kvar enkelt øving er det nedfelt eit eige sett med smittevernreglar som skal gjennomførast.

Mellom anna møtest Isabelle Pedersen og Amalie Iuel til hekkeduell. Dei to landslagsprofila skal springe med to banar mellom seg for å ta omsyn til retningslinjene rundt sosial distansering.

I stavkonkurransen skal det nyttast presenningar som blir tekne av og på etter kvar hopper, slik at det ikkje er kontakt mellom dei enkelte utøvarane. Den franske stjerna Renaud Lavillenie er på deltakarlista, men kjem ikkje til Oslo.

– Han hoppar i sin eigen hage og skal vere med via nett, opplyste Steinar Hoen.

Til Bislett kjem derimot den svenske diskoskjempa Daniel Ståhl. Han skal prøve seg mot Noregs eigen Ola Stunes Isene.

– Diskosen blir desinfisert og så overlevert til utøvarane. Etter at han har landa tek dommaren på seg nye eingongshanskar, leverer han frå seg og byter deretter eingongshanskar, seier stemnedirektøren.

Verdsrekordforsøk

Karoline Bjerkeli Grøvdal skal på si side prøve seg på den legendariske noregsrekorden til Grete Waitz på 3000 meter. Ho spring åleine.

Det same gjer Karsten Warholm når han går til angrep på verdsrekorden på 300 meter hekk. Også Ingebrigtsen-brørne kjem til start, men det er uklart på kva distansar.

Årets utgåve av det tradisjonsrike friidrettsstemnet i Oslo blir avvikla på planlagt dato 11. juni, men altså utan publikum og med ei rekke restriksjonar.

