Langrennsprofilen stadfestar avgjerda om å avslutte karrieren overfor NRK.

Ho seier at koronapandemien har gjort henne heilt trygg på at framtida handlar om å vere lege, ikkje langrennsløpar.

– Eg har bestemt meg for å kalle ein spade ein spade. Eg har her og no fleire draumar for livet mitt som helsearbeidar enn for eit liv som langrennsløpar, så eg får setje eit punktum no for den delen, seier Jacobsen.

Ho har eitt år att av medisinstudiane.

