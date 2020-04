Sjefen trur Tour-utsetjing gir «maskina Froome» ein fordel

sport

Tour de France måtte til liks med dei fleste av dei andre idrettsarrangementa i sommar utsetjast som følgje av koronapandemien. Opphavleg skulle startskotet gått i slutten av juni, men 27. august vart i staden datoen sykkelstjernene må sikte seg inn mot.

Sju av dei åtte siste åra har vinnaren av rittet tilhøyrt sykkellaget som no heiter Team Ineos (tidlegare Sky). Chris Froome har kryssa målstreken i sentrum av Paris iført gul trøye ikkje mindre enn fire av gongene.

Teamsjef Dave Brailsford trur veteranen blir særs vrien å ha med å gjere òg i 2020-utgåva, og han hyllar treningsarbeidet Froome har lagt ned under viruskrisa.

Maskin

– Han er ein fantastisk fyr. Viss nokon har den rette mentaliteten i ein situasjon som dette, er det Chris. Han er svært, svært sterk mentalt, seier den mektige sykkelsjefen.

– Han er oppe om morgonen som ei maskin. På treningssenteret, på sykkelen, han trenar, legg Brailsford til.

Team Ineos-sjefen hevdar vidare at han trur Froomes harde arbeid vil kaste av seg når det omsider blir opna for å konkurrere på sykkelsetet att.

I Brailsford auge har utsetjinga av Tour de France gitt den fremste profilen på laget ekstra tid til å sørgje for alt er tilbake på topp etter den karrieretruande skrekkvelten i fjor sommar.

Froome pådrog seg brot i nakken, lårbein, olboge, hofte og ribbein då han krasja stygt under løyperekognosering før tempoetappen i Critérium du Dauphiné 12. juni. Dermed rauk fjorårets Tour de France for 34-åringen.

Lang veg tilbake

Etter ulykka kunne Froome knapt gå. Sidan har han likevel vore gjennom ei lang og imponerande rehabilitering. I februar gjorde han comeback på sykkelsetet under verdstourrittet UAE Tour.

Rittet vart rett nok avlyst med to etappar att å sykle som følgje av koronaviruset, men Froome gav uttrykk for at det var godt å vere tilbake i feltet og som sykkelryttar.

Då meldinga om at Tour de France var utsett, kom førre veke, kalla i tillegg veteranen det «lys i enden av tunnelen».

Froome vann rittet i 2013, 2015, 2016 og 2017.

