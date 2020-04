Idretten og det frivillige har søkt om 371 millionar i kompensasjon

sport

Til saman har aktørane søkt om 371 millionar kroner i statleg kompensasjon frå stønadsordninga på totalt 700 millionar kroner, opplyser tilsynet.

I overkant av 250 millionar kroner kjem frå idrettsarrangørar. Søknadsfristen gjekk ut tysdag.

– Vi har vore klare på heile vegen at vi ikkje ante kva som kom til å kome inn av søknader. No registrerer vi at dette er det som har komme inn, og held oss til det. Vi har ikkje hatt nokon forventningar til talet på søknader eller sum, for det har rett og slett vore veldig uklart, seier direktør Gunn Merete Paulsen i Lotteritilsynet til NTB.

Uvisst med utbetaling

Ho stadfestar at pågangen frå søkjarar var stor i dagane før fristen gjekk ut.

Paulsen seier vidare dette om alle kan forvente å få søknadene sine innvilga, all den tid det totale søknadsbeløpet ligg betydeleg under den ramma Kulturdepartementet har sett for ordninga.

– No må vi gå gjennom dette, kvalitetssikre tal, saksbehandling og alt vi skal gjere før vi kan betale ut pengane, seier Paulsen.

Når pengar kan bli utbetalte, er førebels ikkje klart.

– Målet er å gjere det så fort som mogleg, i tråd med intensjonen bak ordninga. Akkurat når vi kan betale ut, kan eg ikkje svare på før vi har litt meir oversikt over kva som ligg i søkjarmassen, seier Paulsen.

40 over millionen

Berre 40 av søknadene er på over éin million kroner.

Kva dette tyder, må vi kome tilbake til når vi har sett på tala, men det er mange som har søkt om mindre summar, skriv Lotteritilsynet.

Holmenkollen Skifestival, som gjekk glipp av store inntekter frå arrangementa sine i vinter, stadfesta overfor NTB tysdag at dei har søkt om å få 16,5 millionar kroner.

Også arrangørane av Raw Air-hopprenna i Vikersund er blant dei som har søkt om å få refundert tapte inntekter.

(©NPK)