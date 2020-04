Idretten får 2,86 milliardar av tippeoverskotet

sport

Det opplyser Kulturdepartementet i ei pressemelding onsdag.

På grunn av koronasituasjonen har regjeringa samtidig vedteke å halde av 131 millionar kroner av Norsk Tippings overskot. Beløpet til fordeling over tippenøkkelen er derfor det same som for fjoråret.

– Vi ser at koronasituasjonen kan få konsekvensar for spelemidla til fordeling neste år og har derfor vedteke å halde av 131 millionar kroner av Norsk Tippings overskot for å kunne jamne ut utbetalingane til formåla i seinare år, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Overskotet frå Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål, og blir fordelt etter den såkalla tippenøkkelen.

