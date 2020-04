Carlsen slo Caruana og leiar si eiga turnering: – Den beste dagen min

sport

Carlsen vann dei to første partia og trong berre ein remis dei to attståande partia for å innkassere tre nye poeng. Det tredje partiet enda med remis etter trekkgjentaking.

Carlsen og Caruana var i delt leiing før duellane på onsdag i Magnus Carlsen Invitational. No er Carlsen åleine på topp med åtte av ni moglege poeng. Han er eitt føre Hikaru Nakamura, som slo 16-årige Alireza Firouzja i tre av fire parti.

– Det var utvilsamt den beste dagen min. Det var ein bra dag, slo Carlsen fast overfor TV 2.

– Eg var betre enn han. Han spelte ikkje dårleg, men han har noko å gå på i hurtigsjakk, sa Carlsen om den amerikanske rivalen sin.

Det opna nervøst for Carlsen. TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer var bekymra på Carlsens vegner over tidsbruken i starten av første parti. Nordmannen brukte lang tid på sine åtte første trekk og stod med dei svarte brikkene sine i ei stilling som ikkje har vore spelt på høgt internasjonalt nivå.

Etter at 15 trekk var unnagjort, viste sjakkcomputeren Stockfish eit lite overtak til svart. Så syntest det som Carlsen gjorde eit dårleg trekk. Han slo ut med hendene, og initiativet gjekk plutseleg over til amerikanaren. Caruana prøvde seg med fleire angrepsvariantar, men etter 30 trekk viste computeren ei vinnande stilling for Carlsen.

– Det var hyggeleg ikkje å tape kvar gong eg speler svart. Eg har jo hatt moglegheita tidlegare, men har tapt, sa Carlsen.

Dominerte med kvit

I det andre partiet gjekk svart inn for ein dronninggambit, noko som ofte fører til remis, men Carlsen hadde andre hensikter. Han hadde vunne alle parti med kvit så langt i turneringa og halde liv i den rekka. Partiet var over etter 40 trekk.

– Det var ein del vanskelege stillingar i begge partia. Eg bruker den tida som er tilgjengeleg når eg treng det, sa Magnus Carlsen.

I det tredje partiet hadde Caruana initiativet innleiingsvis, men etter fleire trekk stod Carlsen igjen med to tårn mot Caruanas to løparar og ein springar.

– Dette er ein svært uvanleg situasjon, slo Hammer fast.

Carlsen brukte veldig mykje tid, og etter 26 trekk skilde det ni minutt mellom dei to på tida. Han brukte derimot tenketida godt og tok eit trekk som sende Caruana i tenkeboksen. Etter 64 trekk vart det remis, og Carlsen var vinnar av duellen.

Overraska

I det siste partiet prøvde Carlsen seg med noko nytt. Opninga var såpass spesiell at ingen av TV 2s ekspertar hadde sett ei slik opning blant toppspelarar.

– Det ser ut som om ikkje noko står på spel for nokon av spelarane, vart det konstatert av ekspertpanelet.

Strategisk gode trekk frå verdseinaren sette Caruana under press, men verdstoaren i langsjakk klarte å finne det riktige trekket, og partiet enda i remis.

– Hadde eg vore i ein situasjon for å forbetre poengforskjellen min, så ville eg spelt annleis, Carlsen.

Fredag skal han møte franske Maxime Vachier-Lagrave.

I andre duellen på onsdag mellom 16-årige Alireza Firouzja og Hikaru Nakamura var det mykje dramatikk. I det første partiet tapte Firouzja då tida hans gjekk ut i ei vinnande stilling. Han hadde derimot mista internettsambandet, og etter over ein times diskusjonar enda partiet med remis.

Både det andre og tredje partiet vart vunne av Nakamura, som avslutta med å avgjere det betydningslause siste partiet allereie etter 14 trekk.

