Carlsen leiar 2–0 over Caruana

No treng han berre ein remis dei to attståande partia for å vinne duellen og innkassere tre nye poeng. Carlsen og Caruana var i delt leiing før partia på onsdag i Magnus Carlsen Invitational.

Det opna nervøst for Carlsen. TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer var bekymra på Carlsens vegner over tidsbruken. Nordmannen brukte lang tid på sine åtte første trekk og stod med dei svarte brikkene i ei stilling som ikkje har vore spelt på høgt internasjonalt nivå.

Etter at 15 trekk var unnagjort, viste sjakkcomputeren Stockfish er lite overtak til svart. Så syntest det som Carlsen gjorde eit dårleg trekk. Han slo ut med hendene, og initiativet gjekk plutseleg over til amerikanaren.

Caruana prøvde seg med fleire angrepsvariantar, men etter 30 trekk viste computeren ei vinnande stilling for Carlsen.

I det andre partiet gjekk svart inn for ein dronninggambit, noko som ofte fører til remis, men Carlsen hadde andre hensikter. Han har vunne alle dei kvite partia så langt i turneringa.

