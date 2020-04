Björn Borgs son gjer som Casper Ruud

sport

Dermed følgjer den svenske 17-åringen i fotspora til Casper Ruud. Noregs beste tennisspelar har òg lagt ned mange treningstimar på Nadals akademi.

Leo Borgs tidlegare trenar Rickard Billing stadfestar i eit intervju med Expressen at tennistalentet skal få Nadal-hjelp på Mallorca.

– Vi hadde eit møte med Leo, som fortalde om Nadals akademi og spontant følte vi berre «wow». Det er verkeleg gøy, sjølv om vi sjølvsagt gjerne skulle hatt han lenger hos oss, seier Billing.

– Dei (familien Borg) har hatt kontakt med Nadals akademi i eit par år. Leon vil ha ein ny start, og det er ikkje noko rart med det. Det er verkeleg ei fantastisk moglegheit. Ei enorm moglegheit, legg han til.

Expressen skriv vidare at det er uklart om Borg kjem til å flytte permanent til Spania eller korleis treningsopplegget blir.

– Eg er veldig glad for å få komme hit. Eg har høyrt mykje bra om denne staden, men etter å ha vore her i tre dagar kan eg seie at det er utruleg, har Leo Borg tidlegare sagt til nettsidene til Nadal-akademiet.

17-åringen fekk proffdebuten sin i ein Challenge-turnering i italienske Bergamo i februar.

