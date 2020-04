Tokyo-OL og IOC kranglar om kostnadene for utsetjing

sport

Tokyo-talsmann Masa Takaya seier at organisasjonskomiteen har bede IOC om å fjerne frå nettstaden sin ei fråsegn om at Japans statsminister Shinzo Abe har lova at Japan vil ta på seg det meste av meirkostnaden ved å utsetje leikane i eitt år til 2021.

Japanske medium anslår at utsetjinga som følgje av viruspandemien vil medføre ekstra utgifter på 20 til 60 milliardar kroner. Ingen har så langt lagt fram eit offisielt kostnadsanslag, men leiaren i organisasjonskomiteen Toshiro Muto har sagt at meirutgiftene blir «massive».

– Det er ikkje passande at namnet til statsministeren blir knytt til ei slik fråsegn, sa Takaya i ein videopressekonferanse tysdag.

Dei aller fleste spørsmåla var knytte til IOCs fråsegn og kva det vil koste Japan.

Endra teksten

IOC-fråsegna var del av ei side med «hyppig stilte spørsmål om Tokyo-OL 2020». Der stod det at «Abe gjekk med på at Japan skal fortsette å dekke alle utgifter landet tok på seg i den opphavlege avtalen om leikar i 2020, og IOC vil fortsette å dekke sin del».

Etter klaga frå Tokyo-arrangøren, har IOC fjerna Abes namn og setninga om Japans økonomiske forplikting. I den nye versjonen står det «Japans styresmakter har gjentatt at dei er reie til å oppfylle sitt ansvar for at leikane blir ein suksess».

IOC-president Thomas Bach uttalte for 10 dagar sidan i eit intervju med den tyske avisa Die Welt nesten det same som stod i den opphavlege meldinga, at Japan framleis skal ta på seg dei utgiftene landet forplikta seg til då vertsavtalen vart underteikna i 2013.

Abes talsmann Yoshihide Suga sa tysdag at ein ikkje har inngått nokon avtale rundt meirutgiftene.

Dyre leikar

Offisielt var budsjettet for leikane 12,6 milliardar dollar (133 milliardar kroner), men ifølgje ein offentleg rapport ville den faktiske kostnaden vorte minst dobbelt så høg sjølv om leikane ikkje hadde vorte utsett.

Både John Coates, som leiar koordineringskomiteen for Tokyo-leikane, og Bach, har uttalt at IOC vil tape fleire hundre millionar dollar på utsetjinga, men det meste av dette er auka tilskot til nasjonale olympiske komitear, ikkje direkte kostnader knytt til utsetjinga.

Takaya ville ikkje kommentere utsegner frå smitteekspertar som tvilar på at virussituasjonen vil tillate at Tokyo-leikane kan haldast sjølv etter eitt års utsetjing.

– Vi kommenterer ikkje spekulasjonar. Dei nye datoane er på plass, og organisasjonskomiteen og alle andre involverte jobbar med å avvikle leikane i dette tidsrommet, sa han.

(©NPK)