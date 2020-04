Solskjærs kaptein: – Har alltid følt at vi er på rett veg

sport

Maguire vart henta til United frå Leicester i fjor sommar. Etter at Ashley Young vart selt til Inter i overgangsvindauget i vinter, flytta Solskjær kapteinsbindet over på overarmen til den nyinnkjøpte.

Maguire innrømmer at debutsesongen på Old Trafford ikkje berre har vore ein dans på roser, men er samtidig tydeleg på at han står bak «prosjekt Solskjær».

– Vi hadde openbert nokre tøffe periodar i starten av sesongen då resultata ikkje gjekk vår veg, og du veit at presset byggjer seg opp når du speler for ein klubb som Manchester United, men vi veit vi er på rett veg. Vi har alltid følt at vi er på rett spor, seier Maguire i eit intervju med tidlegare United-spelar Gary Neville i Sky Sportsprogrammet The Football Show.

Framgang

Han meiner å sjå klar framgang på fleire område samanlikna med det laget viste i innleiinga på sesongen og peikar på at Solskjær allereie frå start av åtvara han om at «byggeprosessen» ville ta tid.

– Eg ser kvar vi er på veg og kva stil han vil implementere i laget, seier midtstopparen.

Endå meir bestemt er Maguire på at han ikkje angrar på å ha bytt ut Leicester-forsvaret med eit liv på Old Trafford.

Samspelt

Og nettopp forsvarsspelet og samspelet med lagkameratane i den bakre firaren er blant det Maguire trekker fram som kraftig forbetra i løpet av sesongen.

– No har vi ein bakre firar som er spelt saman, og vi lærer måten vi spelar på, seier han.

Sidan 0-2-tapet for Burnley i januar har United halde nullen i ni av 11 kampar. Det er solide tal.

Då Premier League-fotballen måtte setjast på pause som følgje av koronapandemien, låg United på femteplass på tabellen. Berre tre poeng skil opp til den viktige fjerdeplassen.

Når fotballen i England kan takast opp att er høgst usikkert.

