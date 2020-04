Sjåarrekord for Michael Jordan-dokumentar

sport

Sjåartala viser at det i snitt var 6,1 millionar sjåarar då dei to episodane vart viste søndag. Kanalens tidlegare rekord for eit dokumentarprogram var 3,6 millionar for eit program om baseball- og NFL-stjerna Bo Jackson frå 2012. Det er reine TV-tal og omfattar ikkje dei som nytta strøymetenester.

I Noreg blir serien vist på Netflix, der han tysdag var registrert som det tredje mest populære programmet til strøymetenesta.

ESPN viser programmet i to versjonar, ein på hovudkanalen og ein på ESPN2 der bannorda er fjerna. Ulike avsløringar i programmet vart behandla som nyheiter, diskutert og djupneanalysert i sportsnyheitene til kanalen.

«The Last Dance» tek for seg heile NBA-superstjerna Jordans karriere, men særleg den siste sesongen med Chicago Bulls, 1997–98. Då hadde eit TV-team nær uavgrensa tilgang og fekk med seg ikkje berre vegen mot ein sjette tittel på åtte år for Jordan og lagkameratane, men også konfliktar og personmotsetningar som kunne ha velta lasset og som til slutt reiv laget sundt.

Enorm merksemd

Dokumentarserien skulle eigentleg visast i juni, men ESPN sender han allereie no for å gi folk noko å glede seg til medan all idrett ligg nede under viruspandemien, og han har fått enorm merksemd. På eitt tidspunkt søndag var 25 av dei 30 mest emneknaggane på Twitter i USA knytt til programmet.

Blant det folk snakkar om etter dei første episodane, er sportssjef Jerry Krauses personlege konflikt med trenar Phil Jackson, behandlinga til klubbleiinga av Scottie Pippen, som sjølv om han kanskje var ligaens nest beste spelar ikkje var blant dei 120 best betalte, og den festkulturen Jordan møtte då han vart drafta (som nummer tre) og kom til Chicago.

Festkultur

– I eitt hjørne av rommet var det linjer med kokain, i eit anna sat dei og røykte marihuana, og i eit tredje var det kvinner, fortalde han om å komme inn i hotellrommet der «stort sett heile laget» oppheldt seg.

– Etter det heldt eg meg mykje for meg sjølv, sa Jordan, som ikkje brukte lang tid før han var i posisjon til å endre kulturen i laget totalt.

Dei to første episodane av «The Last Dance» er det mest sette Tv-programmet i USA under viruspandemien både for aldersgruppene 18–34 og 18–49.

Dokumentarserien består at til saman 10 episodar, som blir viste to av gongen kvar søndag i USA, medan dei i Noreg er tilgjengelege dagen etter.

(©NPK)