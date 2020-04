Ser mot meisterligakampen som mogleg smitteårsak i Liverpool

sport

Den spektakulære åttedelsfinalen på Anfield 11. mars, med 52.000 menneske på tribunen, enda med at det spanske laget tok seg til kvartfinalen.

I ettertid har kampen vorte trekt fram som den siste store fotballkampen som vart spelt i Storbritannia før koronaepidemien gjorde slutt på all idrett og sidan meir eller mindre stengde samfunnet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har sidan uttala at det var ei «kriminell handling» å la kampen bli spelt. Også Liverpools helsedirektør Mathew Ashton har sagt at kampen skulle vore avlyst, medan Madrid-ordførar Jose Luis Martinez-Almeida meiner det var gale å setje 3000 Atletico-fans på flyet til Liverpool.

Sjølv om det ikkje er etablert nokon direkte samanheng mellom kampen og koronautbrotet i Liverpool, der det no er stadfesta nærare 250 dødsfall som følgje av covid-19, ønskjer ekspertar å sjå nærare på ein mogleg årsakssamanheng.

Nest flest i Europa

Måndag uttala ein sentral helserådsgivar nær den britiske regjeringa at det er ein «interessant hypotese» å knyte det kraftige koronautbrotet i Liverpool til den aktuelle kampen 11. mars.

– Det blir interessant når vi har undersøkt nærare, å sjå kva samanheng det er mellom viruset som har sirkulert i Liverpool og utbrotet i Spania, sa Angela McLean til Liverpool Echo.

Då kampen vart spelt i Liverpool, var store delar av det spanske samfunnet allereie stengt, med stengde skular og avlyste idrettsarrangement.

Utbrotet i Storbritannia har sidan vorte blant dei verste i Europa, med 124.000 tilfelle og 16.500 døde. Men den britiske regjeringa vil ikkje innrømme at ho var for sein med tiltaka for å hindre spreiing.

Spania har nest flest dødsfall i Europa som følgje av covid-19, med nærare 21.000. Berre Italia har fleire.

