Kritiske røyster mot planar for Bundesliga-restart

sport

Fleire tyske medium melde måndag at kampaktiviteten kan bli teken opp att så tidleg som 9. mai. Føresetnaden er at det blir spelt for tomme tribunar.

Markus Söder og Armin Laschet, delstatsministrar i høvesvis Bayern og Nordrhein-Westfalen, sa begge at ikkje noko kan takast for gitt, men at dei ser positivt på forslaga som er lanserte av den tyske ligaen (DFL).

Ein annan føresetnad er at det må stillast betydeleg testkapasitet til rådvelde for å gjere det forsvarleg å arrangere kampar. Det blir antyda at det må gjennomførast 20.000 testar av spelarar, leiarar og støtteapparat i klubbane for at ei gjenopning skal bli mogleg.

Ikkje viktigare

Men no stiller fleire spørsmål om ikkje slike testar både kan føre til kapasitetsproblem ved laboratoria og om ikkje denne kapasiteten burde vore brukt andre stader i samfunnet.

Og kvifor skal fotballspelarar få lov å kome tilbake på jobb medan restaurantar, hotell og anna næringsverksemd må halde stengt? spør enkelte.

– Fotballen kan kome i skade for å sjå på seg viktigare enn helsevesenet i landet, heiter det i ein kommentar i avisa Süddeutsche Zeitung.

Brød og sirkus

Også den sosialdemokratiske helsepolitikaren Karl Lauterbach er skeptisk.

– Ingen treng brød og sirkus, tvitra Lauterbach og uttrykte frykt for smitterisiko når tilhengjarar samlar seg for å følgje kampane (sjølv om tribunane er tomme).

Andre, som den tyske OL-toppen Alfons Hörmann, trekkjer fram at det ikkje er rettferdig at det skal stillast testkapasitet til rådvelde for fotballen og ikkje for basketball og handball.

Men mykje pengar står på spel for tyske fotballklubbar. Magasinet Kicker har rekna seg fram til at 13 toppklubbar står i fare for å gå konkurs innan juni dersom sesongen ikkje blir fullført.

