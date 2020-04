Karantenetrøbbel, kjøkenskadar og hundebit i Manchester United

sport

United køyrde nokre matlagingskurs via digitale plattformer. Det har ikkje gått like bra for alle i troppen.

– Fleire av spelarane har verkeleg byrja ta til seg ny kunnskap, men ein eller to har òg skadd seg i prosessen, seier klubblegen Steve McNally til Daily Mail.

Han fortel òg at ein av spelarane pådrog seg ein skade då han vart biten av sin eigen hund. Også dette hende i karantene.

– Det er slikt som kan skje då det er eit anna fokus no enn vanlegvis, seier McNally.

United har satsa mykje på å gi spelarane støtte, også dei som slit mentalt i ein periode utan trening og kampar.

United-spelarane må trene vidare for seg sjølv, og dei må møte opp for å sjekke vekta kvar fredag.

– Dersom vi kan starte med treningar meir felles i neste månad, så vil det vere positivt for spelarane. Jo lenger karantene-situasjonen blir halden oppe, jo meir merksame må vi vere på dei mentale sidene av dette for spelarane, seier McNally.

Det er ikkje spelt Premier League-fotball sidan 9. mars. Serien kan bli avgjord ved ei rekkje kampar på få veker til sommaren. Manchester United er med i kampen om å bli blant dei fire beste på tabellen.

