Framleis trofétørke for Kilde – pengeoversikta får vere trøysta

Han vart utropt som samanlagtvinnar i verdscupen 12. mars og fekk meldinga då han sat heime i eiga stove i Oslo. Tysdag er det 41 dagar sidan.

Kilde enda som nummer fire på lista over innkøyrde FIS-pengepremiar sist vinter. Han stoppa der på 2,5 millionar kroner. Her var Alexis Pinturault best med 3,8 mill.

I skiskyting fekk Martin Fourcade ved eit mistak premien som samanlagtvinnar av verdscupen. Det er no retta opp, og trofeet gjekk til Johannes Thingnes Bø.

– Det kan ikkje ha vorte slik i alpint òg. At det er sendt til feil mann?

– Nei, det er berre stoppa i Slovenia der dei har problem med å sende pakkar ut av landet. Får håpe det løyser seg snart, seier Kilde til NTB.

Han vart lova å kunne hente pakken med trofeet på postkontoret i Oslo rett før påske, men det dreg ut.

Kilde vann verdscupen samanlagt for første gong. Dei siste renna vart avlyste på grunn av koronapandemien.

