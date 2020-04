Berge og lagkameratane kuttar i lønna

sport

Dermed har både spelarar, manager, det sportslege støtteapparatet og klubbdirektør Stephen Bettis godteke lønnskutt for å hjelpe klubben gjennom koronakrisa, opplyser Premier League-klubben på nettstaden sin.

Sheffield United opplever stort bortfall av inntekter sidan Premier League-fotballen er sett på vent inntil vidare. Lønnsreduksjonane skal bidra til å halde alle dei andre tilsette i klubben i jobb under koronapandemien.

– Det er ein tøff periode for alle, men fotballklubben vår må òg takast vare på, og eg gler meg stort over at spelarane har kopiert Chris og gesten til støtteapparatet ved å bidra. Det viser at dei bryr seg om Sheffield United, seier Bettis.

Det er ikkje opplyst kor stor del av lønna spelarane seier ifrå seg. Sheffield United er den femte Premier League-klubben der spelarane godtek redusert eller utsett lønn.

