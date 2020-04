Planen til golfsporten klar: Over 1 million koronatestar skal redde PGA-sesongen

sport

PGA-sjefane går for å sikre seg over 1 million koronatest-pakkar, og spelarar, caddiar og turneringsmedarbeidarar skal testast kvar dag under konkurransar.

Det vil bli eit svært dyrt prosjekt, men er verdt investeringa, ifølgje PGA.

Det var avisa Guardian som omtala planane først. Ved ein positiv prøve vil personen påleggjast karantene i fjorten dagar.

Spelarar som ikkje har base i USA, skal ifølgje avisa bli løyvde innreise med grunngivinga «nødvendig reise». USAs president Donald Trump er golfelskar, og han skal sjå sport som viktig for å setje fart på kvardagen i landet.

PGA-toppane trur på turneringsspel i midten av juni. Den viktigaste golftouren i verda har allereie planane klare for 32 turneringar fram til jul.

Dei fire første skal etter planen spelast utan publikum. PGA-meisterskapen blir truleg den første majorturneringa i år. Turneringa er fastsett til 6.–9. august, og arrangøren er open for at det ikkje vil bli publikum til stades.

Hovland vann sin første PGA-tittel tidlegare i år. Innan nokre veker vil han truleg få tilsendt ein pakke med fleire koronatestar. Då startar vegen tilbake til turneringar òg for han.

