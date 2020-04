Midtjylland byr på drive-in-fotball når superligaen startar igjen

sport

Klubben set opp storskjermar på parkeringsplassen utanfor stadion i Herning og vil invitere tilhengarane sine til drive-in-fotball. Samtidig som inntil 10.000 tilskodarar kan følgje kampen frå bilane sine, vil bilde frå parkeringsplassen visast på skjermane inne på stadion slik at spelarane opplever støtta til tilhengarane.

– Dette er ikkje berre ein fiks idé. Vi har arbeidd seriøst med det i to veker og vore i tett og god dialog med alle involverte, både politi, brannvesen, Herning kommune, arenaeigaren og TV-rettshavarane, seier marknads- og supportdirektør i klubben Preben Rokkjær til avisa BT.

Det blir sett opp to storskjermar på høvesvis 46 og 52 kvadratmeter, på kvar si side av arenaen. Klubben vil ikkje krevje inngangspengar.

Vil gi noko tilbake

– Nei, det trur eg ikkje. Det er eit dyrt prosjekt, men vi har fått gode avtalar med leverandørane av storskjermane. Vi gjer ikkje dette for å tene pengar, men for å gi noko tilbake. Det vil bli sal av mat og drikke, men dei fleste vil nok ta med det heimanfrå, seier Rokkjær.

Midtjylland hadde 12 poengs luke til serietoar FC København då sesongen tidleg i mars vart avbroten på grunn av viruspandemien. Det er planar om å spele den ferdig utan tilskodarar på arenaene, med tidlegaste moglege oppstart rundt 17. mai.

Ein vil leggje til rette for ei god oppleving for tilhengarane, mellom anna ved at kommentarane blir sende på ein radiofrekvens slik at alle kan høyre dei klart og tydeleg i bilen.

Tutar for laget

– Vi vil òg involvere supporterklubben og høyre tankane deira om kva publikum kan bidra med frå bilane sine, mellom anna ved bruk av bilhornet. Vi kontakta tidleg nokre av supporterane, og dei gav oss inspirasjon til å gå vidare med dette, seier Rokkjær.

Det vil til og med bli eit eige område på parkeringsplassen for supporterane til bortelaget.

Dersom ordninga slår an, syslar klubben med planar om å utvide slik at inntil 40.000 menneske i 10.000 bilar kan oppleve ein eventuell gullkamp mot FC København i sluttspelet.

