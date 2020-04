Lagerbäck tvilar på landskampar i 2020

sport

Inntil vidare er mykje usikkert som følgje av koronapandemien. Noregs kamp mot Serbia i EM-omspelet er utsett, og førebels er beskjeden frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at dei ønsker å få gjort unna både omspelet og nasjonsligakampar i løpet av hausten.

Lagerbäck trur ikkje det skjer.

– Eg får vel understreke at eg er ingen ekspert på å bedømme tidslinjer her, men eg stiller meg jo tvilande til det, seier Lagerbäck og viser til at ulike land er på ulike stadium i koronautviklinga.

– Eg tviler på om ein kan opne landegrenser, for mange land ligg jo etter Noreg og Sverige til dømes, slik det ser ut. Eg håper, men tviler, viss eg skal vere ærleg, siger han til Eurosport.

Nye Uefa-møte

I utgangspunktet skulle Noreg spelt semifinale i nasjonsligaomspelet om EM-billett 26. mars. Fotball-EM er utsett til sommaren 2021, så det er framleis bra med tid til å få avgjort kven som stikk av med dei siste billettane til meisterskapen.

Uefa held informasjonsmøte med medlemslanda tysdag og styremøte torsdag denne veka. Då kan det komme nye avklaringar.

– Eg veit ikkje noko om kva forslag det blir. Eg kan gjette ein del, men det vil dei ha konfidensielt enn så lenge. Målsetjinga er vel å kunne presentere eit forslag gjennom veka, og så at dei skal kunne ta det neste steg opp til sine overordna. Vona mi er vel at ein seinast i slutten av april eller byrjinga av mai skal ha eit forslag om korleis ein kan spele kampar på hausten i 2020, seier Lagerbäck.

