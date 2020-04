Kulturdepartementet vil prioritere idrettslagseigde anlegg

sport

I eit brev frå Kulturdepartementet til fylkeskommunane står det:

– Departementet vil derfor be fylkeskommunane om å særskilt prioritere lag og foreiningar som har sett i gang eller ferdigstilt anleggsprosjekt ved årets detaljfordeling. Formålet er å bidra til likviditet hos dei som no har kostnader som anten er komne eller kjem, knytte til realisering av idrettsanlegg.

– Dette er ei svært god nyheit for alle idrettslaga som ventar på utbetaling av spelemidlar. Dette tyder sannsynlegvis at idrettslaga vil få utbetalt fleire hundre millionar kroner meir i år, enn dei elles ville ha fått. Eg vil takke kulturministeren for at han bidreg til å betre likviditeten til idrettslaga på denne måten, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

Koronakrisa har ramma idretten spesielt hardt, og mange idrettslag står i fare for å bli slått konkurs. Alle idrettslege aktivitetar i Noreg, med unntak av trening, har vorte sett på vent sidan 12. mars.

(©NPK)