Firouzja slo tilbake mot Carlsen i dramatisk parti

Carlsen innleidde duellen mot den iranske 16-åringen best og slo med sigeren tilbake etter finaletapet for Firouzja i ei anna nettbasert turnering, Banter Blitz Cup, for ei lita veke sidan.

I andre parti på måndag spelte Carlsen med svarte brikker, og innleiingsvis hadde Firouzja eit lite overtak. Eit knippe strålande trekk av Carlsen snudde likevel stillinga på hovudet. Plutseleg pressa den norske verdsmeisteren for siger.

Samtidig byrja begge spelarane å få knapt med tid i det som utvikla seg til å bli eit dramatisk og svært intenst parti. Med lite spelerom på klokka gjorde Carlsen ein stor feil og innsåg kort etter at han gjekk mot nederlag.

I andre oppgjer på måndag har Hikaru Nakamura teke leiinga over Anish Giri etter to av fire parti. Amerikanaren står med halvanna poeng mot Giris halve så langt.

I Magnus Carlsen Invitational blir det spelt to duellar dagleg (à fire hurtigsjakkparti). Carlsen og Firouzja skal derfor gjennom ytterlegare tre parti i hurtigsjakk måndag.

Dei fire beste spelarane etter det innleiande spelet går til semifinale. Vidare blir turneringa avslutta med kamp om 3.-plass og finale.

Den samla premiesummen er på formidable 2,55 millionar kroner. Vinnaren stikk av med rundt 700.000 kroner.

Carlsen innleidde eiga turnering med siger mot Hikaru Nakamura laurdag. Då stod det 2–2 etter dei fire innleiande partia i hurtigsjakk, og i armageddon-avgjerda som følgde var den norske verdsmeisteren i eigen klasse.

Carlsen møter Fabiano Caruana onsdag, Maxime Vachier-Lagrave fredag, Anish Giri 26. april, Ian Nepomnjasjtsjij 28. april og Ding Liren 30. april.

Turneringa blir avslutta 3. mai.

