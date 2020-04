Fifpro varslar om angst og depresjon blant fotballspelarar

sport

Fagforeininga har registrert ein klar auke av spelarar som melder om problem med angst og depresjon. Sosial isolering, avstand frå lagkameratar, uvisse om når det blir kampar igjen, økonomisk uvisse og bekymring for framtida til sporten blir nemnd som medverkande årsaker.

Fifpro har gjennomført ei undersøking blant 1.602 profesjonelle spelarar i Australia, Belgia, Botswana, Danmark, England, Finland, Frankrike, Irland, Malta, Nederland, New Zealand, Noreg, Skottland, Sveits, Sør-Afrika og USA. 22 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene melde om symptom som blir forbundne med depresjon, medan 18 prosent av kvinnene og 16 prosent av mennene har hatt angstsymptom.

Tala er omtrent dobbelt så høge som førre gong tilsvarande undersøking vart gjennomført. Det var i desember og januar, før virusutbrotet, men den gong vart berre 307 spelarar spurde, så tala er ikkje innanfor reglane for statistisk signifikans.

Heller ein psykolog

Uansett oppmodar Fifpro klubbane til å ta situasjonen på alvor og gi spelarane sine moglegheit til å få hjelp for mentale problem.

– Om ein klubb må avgjere om han skal skaffe ein tredje høgreback eller forsterke helseteamet med ein klinisk psykolog, bør valet vere openbert. Dette er viktig, seier Fifpros medisinske sjef Vincent Gouttebarge til nyheitsbyrået AP.

– Vi har no tilstrekkelege objektive data til å vise at mental helse er like viktig som fysisk helse. Klubbane må ha på plass eit apparat som kan ta seg av det.

Naturleg utfall

Gouttebarge er ikkje overraska over auken i delen spelarar som seier at dei slit psykisk.

– Situasjonen spelarane er i gjer det naturleg at det blir fleire symptom på mentale problem. Uvissa knytt til når ein kan byrje å spele kampar igjen og heile framtida i fotballindustrien speler openbert òg ei rolle, seier han.

Fifpro er òg bekymra for slitasjen spelarane vil bli utsette for, både fysisk og mentalt, når turneringane startar opp igjen. Då vil det venteleg bli svært tett kampprogram for å ta igjen det tapte og avslutte turneringane så raskt som mogleg. Deretter blir det kortare pause før neste sesong.

– Vi fryktar at det kan bli svært mange kampar på kort tid og lita tid til å hente seg inn mellom kampane, seier Gouttebarge.

(©NPK)