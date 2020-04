Djokovic er imot obligatorisk vaksinasjon mot koronaviruset

sport

Derfor står den serbiske tennisstjerna overfor for eit dilemma viss ein innfører at det blir påkravd at tennisspelarane framover må vaksinerast mot korona for å kunne delta i turneringar.

Det fortalde verdseinar i ein video på Facebook saman med andre serbiske idrettsutøvarar søndag kveld.

– Personleg er eg imot vaksinasjon, og eg vil ikkje at nokon skal bli vaksinerte for å kunne reise, seier han. Kva skjer viss dette blir obligatorisk? Då blir eg nøydd til å ta ei avgjerd. Eg har mine tankar om saka og om desse vil endre seg framover, veit eg ikkje, sa han.

Førre månad meinte den franske tennisspelaren Amelie Mauresmo at sesongen 2020 må avlysast heilt, og at ein ikkje må ta opp att turneringane før det finst ein vaksine.

– Ingen vaksine, ingen tennis, skreiv ho på Twitter.

Medisinske ekspertar har sagt at ein mogleg vaksine mot koronaviruset ikkje vil vere klar før neste år. Derfor er det sådd tvil om at ein kan spele ferdige årets sesong.

Wimbledon-turneringa av avlyst for første gong sidan andre verdskrigen, medan Roland Garros-turneringa som skulle gått i midten av mai er flytta til midten av september.

