Nettstad: Stemnearrangørar ber friidrettstoppane gjere heilomvending

sport

Det er den velinformerte nettstaden Insidethegames som skal ha fått tilgang til eit brev som er sendt til den mektige presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics), Sebastian Coe.

Der blir det bede om at Coe revurderer avgjerda om at vindauget for OL-kvalifisering blir frose fram til 1. desember som følgje av viruspandemien. Tokyo-OL er som kjent utsett til 2021.

Vidare heiter det i brevet at «fleire» europeiske stemnearrangørar framleis håper å kunne gjennomføre arrangementa sine til hausten for utøvarar «som ønsker og treng å konkurrere».

Kampen for å klare OL-kravet er i så måte ei gulrot og eit argument som kan bidra til å overtyde både sponsorar og fansen om at det er nødvendig å gjennomføre dei aktuelle stemna.

Arrangørane ønsker derfor at moglegheita for OL-kvalifisering er til stades dersom virussituasjonen tillèt konkurransar.

Bislett Games er blant stemna som må utsetjast som følgje av viruskrisa. Stemnedirektør Steinar Hoen har samtidig gjort det klart at han håper å arrangere stemnet på seinsommaren eller hausten.

(©NPK)